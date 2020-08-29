Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangınınğer78"+* soğutma çalışması ise sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:39 - Kaynak: AA
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