Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu -2

Maltepe'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu -2

53 dakika önce İlandır

MALTEPE, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda silahla vurulmuş 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Maltepe'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu -2, System.String[]
MALTEPE, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda silahla vurulmuş 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Maltepe, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden sürücüler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulmuş sırtında 3 kurşun yarası olan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkeğin başka bir yerde öldürülüp, buraya atıldığı değerlendirilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Polis, Maltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rafael Nadal, Sakatlığı Nedeniyle Brisbane Tenis Turnuvasından Çekildi! Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:56:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]