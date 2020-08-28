Maltepe'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

MALTEPE'de bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok noktadan yükselen alevlere 3 itfaiye helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı müdahale etti. Yangın ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın saat 16.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yakın bir noktada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar çevre ilçelerden görülürken ormanlık alanın birçok noktasında alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üç itfaiye helikopteri ise söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bir yangın söndürme uçağı da alevlere müdahale etti. İtfaiye helikopterleri yanan ormanlık alana olay yerinin yakınında bulunan barajdan su alarak müdahale etti. Öte yandan bölgeye iş makineleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangını söndürme çalışmalarını merakla izledi. Yangın nedeniyle Büyükbakkalköy Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Bölgeye gelen polis ekipleri trafik akışını sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği yangın sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen (3) adet yangın söndürme helikopteri ve (1) adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

- İstanbul