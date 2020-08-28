Maltepe'de ormanlık alanda yangın (2) - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanında çıkan yangın
Helikopter ile yangını söndürme çalışmaları
İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:04 - Kaynak: AA
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