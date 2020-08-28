Maltepe'de ormanlık alanda yangın (3) - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Bursa ve Balıkesir'den havalanan 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edilirken, İzmir'den de yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada, yangının, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede çıkması dolayısıyla hastanenin çamlık alanının da alev aldığı fakat şu an bu noktadaki alevlerin baskılandığı öğrenildi.