Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.

Maltepe 'de ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

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