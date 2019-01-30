Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Ormanlık Alandaki Baz İstasyonunda Yangın

Maltepe'de Ormanlık Alandaki Baz İstasyonunda Yangın

1 saat önce

Maltepe Başıbüyük Ormanı'ndaki baz istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de Ormanlık Alandaki Baz İstasyonunda Yangın, System.String[]
Maltepe Başıbüyük Ormanı'ndaki baz istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan baz istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:58 Kaynak: AA

Fındıklı, İtfaiye, Maltepe, Güncel
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