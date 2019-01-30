Maltepe'de Ormanlık Alandaki Baz İstasyonunda Yangın
1 saat önce
Maltepe Başıbüyük Ormanı'ndaki baz istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maltepe
Başıbüyük Ormanı'ndaki baz istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan baz istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:58 Kaynak: AA
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