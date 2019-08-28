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Maltepe'de otel odasında cinayet

1 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Maltepe'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Maltepe'de otel odasında cinayet, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Maltepe'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan U.A. (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, U.A.'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla U.A.'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı. Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar U.A.'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede U.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Sağlık ve polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekiplerin otele girmesi
-Otelde bekleyenler
-Genel ve detaylar



Maltepe, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:57 Kaynak: DHA
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