Son Dakika Haberleri: Maltepe'de otelde silahlı kavga 1 ağır yaralı
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Maltepe'de otelde silahlı kavga 1 ağır yaralı

1 saat önce

Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir otelin 7'inci katında silahlı kavga çıktı.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir otelin 7'inci katında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu ilk belirlemelere göre, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 07:32 Kaynak: DHA
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