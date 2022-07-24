Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

24.07.2022 12:46
Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede olması nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar evlerinden hortum çekerek ekiplere destek oldu.

Yangında, otluk alanın yanında bulunan çocuk parkındaki ağaçlar zarar gördü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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