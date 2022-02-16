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MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA

16.02.2022 17:29
MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA

Maltepe'de dün akşam saatlerinde otobüs durağında bir yolcu ile bir grup tekme tokat kavga etti.

Maltepe'de dün akşam saatlerinde otobüs durağında bir yolcu ile bir grup tekme tokat kavga etti. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Maltepe Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında dün akşam saatlerinde bir yolcu ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar tekme tokat kavga etmeye başladı. Duraktaki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- İstanbul
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Maltepe, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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