MALTEPE'DE OTOBÜS DURAĞINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Maltepe'de dün akşam saatlerinde otobüs durağında bir yolcu ile bir grup tekme tokat kavga etti. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Maltepe Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında dün akşam saatlerinde bir yolcu ile bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar tekme tokat kavga etmeye başladı. Duraktaki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- İstanbul