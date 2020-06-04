MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

MALTEPE'DE OTOBÜSTEN İNMEYE ÇALIŞAN KADIN KAPI ÇARPINCA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA
Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü.
Maltepe'de durakta otobüsten inmek isteyen kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda durağa giren İETT otobüsünden inmek isteyen bir kadın kapı kapanınca dengesini kaybedip yere düştü. Yerde yatan kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntülerde otobüsün durakta yolcu indirdiği, bir kadının otobüsten inmek isterken kapının bir anda kapanınca dengesini kaybedip yere düştüğü ve çevrede bulunan vatandaşların yerde yatan kadının yanına koştuğu görülüyor. Olay anını gören bir vatandaş, "Benim gördüğüm kadarıyla otobüsten inerken düştü. Etrafında bir kalabalık vardı zaten. Benim gördüğüm oydu. Ambulans falan, telaş içindeydi herkes. En son ağlıyordu kadın, orta yaşlı bir kadındı." dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:32 Kaynak: DHA
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