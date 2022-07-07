Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü

07.07.2022 13:15
Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizli Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan boyasız kaporta göçük düzeltme ve onarım yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

YORUMLAR
500
Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Denizli'de yangın sırasında iş merkezinin penceresinden atlayan avukat yaralandı Denizli'de yangın sırasında iş merkezinin penceresinden atlayan avukat yaralandı
Kaynak: AA

İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement