Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada

30.03.2022 13:44

Son dakika 3. sayfa haberi: Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular.

Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada

Şahsı döverek öldüren 8 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Maltepe'de otomobil çalma iddiasıyla Çetin Gül'ü döverek öldüren 8 kişi adliyeye sevk edildi. Dayak anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 26 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Besim K.'ya ait park halinde duran otomobilin alarmı çalmaya başladı. Alarm üzerine mahalle sakinleri ve araç sahibi dışarı çıktı. Aracı çaldığı iddia edilen Çetin Gül'ü kovalamaya başladılar. Kovalamaca sonucu yalanan Gül 8 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen, Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve 15 yaşındaki M.E. 'yi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Çetin Gül'ün kaçarken yakalanıp dövülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otomobil çaldığını iddia ettikleri şahsı döverek ölümüne neden oldular... O anlar kamerada - Son Dakika


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