Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Otomobil ile Dolmuş Çarpıştı: 8 Yaralı

Maltepe'de Otomobil ile Dolmuş Çarpıştı: 8 Yaralı

8 dakika önce

Maltepe'de, otomobille dolmuşun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Maltepe'de Otomobil ile Dolmuş Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Maltepe'de, otomobille dolmuşun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe sahil yolu Kadıköy istikametinde, Bostancı-Kadıköy hattında çalışan M.S.I. yönetimindeki 34 TZE 06 plakalı dolmuş ile D.K. idaresindeki 06 MGZ 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, dolmuştaki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü D.K. yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Kadıköy, Maltepe, Güncel
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