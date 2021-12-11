Üye Girişi
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

11.12.2021 18:49

Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada -Motosiklet sürücüsü önce aracın üzerine sonra yola düştü Maltepe'de motosikletli kurye karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

- Motosiklet sürücüsü önce aracın üzerine sonra yola düştü

İSTANBUL - Maltepe'de motosikletli kurye karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle önce otomobilin üzerine sonra yola fırlayan motosikletli kurye yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yolda karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle önce otomobil üzerine oradan da yola fırladı. Otomobilde bulunan yolcular da araçtan inerek motosikletlinin durumuna baktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının bacağına platin takıldığı öğrenildi.

Olay yerinde esnaflık yapan Bülent Altay, "Biz döndüğümüzde olay çoktan olmuştu. Motorcunun soldan gelirken, özel taksi ile burada kafa kafaya çarpıştıklarını söylediler. Geldiğimde her şey olup bitmişti. Yaralıyı hastaneye götürmek için ambulansa almışlar. Burada uğraşıyorlardı. Olaydan 2-3 gün sonra yaralının öldüğünü duyduk biz. Daha sonra taksi sahibi olayla ilgili görüntü almaya geldi. Taksiciye geçmiş olsun dedim. Taksici, yaralının ölmediğini sadece ayağına platin takıldığını söyledi. Bu bilgiyi verdi bize. Kamera kaydı baktı buralarda ama bulamadı, öylece gittiler" şeklinde konuştu.

Öte yandan motosikletli kurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(MA-CGK-ÖZ-Y)

Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Motosiklet, Otomobil, Maltepe, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm 19:12 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den günler sonra ilk paylaşım: Sizin için döndüm
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor 17:35 Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 5 gündür haber alınamıyor Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar

Son Dakika Haberleri
19:08 Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti
18:55 Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi
18:43 Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
18:42 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
18:20 Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim
18:07 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
18:07 Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı
18:03 Oyuncu Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi
17:46 Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak
17:31 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu
Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata         
19:14
Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti         
19:08
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 19:20:01. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement