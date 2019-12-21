MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI (1) - Son Dakika

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MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI (1)
6 saat önce
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAMaltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:58 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipler
-Özel harekat polisleri
Yaşanan hareketlilik
Detaylar
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