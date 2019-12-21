Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı

6 saat önce

MALTEPE'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı, System.String[]
MALTEPE'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Olay, Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobille gelen kişiler, cadde üzerinde ilerleyen 34 FZ 8154 plakalı otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobilin içerisindeki Orhan Kılıç ve Okan Aktürk ağır yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Orhan Kılıç'ı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Okan Aktürk'ü de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırdı. Yaralıların yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçerken olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobilin içerisinde ve çevresinde uzun süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucu, kişilerin ateş ettikleri silahın av tüfeği olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren kişilerin, yaralıların husumetli oldukları eski arkadaşları oldukları değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Orhan Kılıç, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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