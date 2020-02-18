MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI - Son Dakika

MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

16 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAMaltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Burak Önder yönetimindeki 34 HE 7928 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlediği sırada takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücü Önder'in 55 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kazanın olduğu cadde

-Kaza yapan otomobil

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Genel ve detay


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:22 Kaynak: DHA
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