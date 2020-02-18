Maltepe'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Maltepe'de otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Burak Önder yönetimindeki 34 HE 7928 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlediği sırada takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücü Önder'in 55 promil alkollü olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Maltepe, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
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