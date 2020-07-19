Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı

MALTEPE Sahil Yolu'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı.

MALTEPE Sahil Yolu'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki minibüse vurarak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu İdealtepe Kavşağı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GK 0623 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje vurarak defalarca takla attı. Park halindeki 27 AFC 304 plakalı minibüse vurarak duran otomobil, ters döndü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı iddia edilirken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Sahil Yolu, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 05:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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