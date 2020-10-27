Maltepe'de otomobilden atılan kişi daha sonra kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

Maltepe'de otomobilden atılan kişi daha sonra kurşunların hedefi oldu

İSTANBUL - Maltepe'de gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra silahla vuruldu. Hafif şekilde yaralanan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılırken yaralı daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı aydınlatmak için çalışma başlattı

Maltepe, Aydınevler Mahallesinde bulunan Başıbüyük Samandıra yolunda saat 04.00 sularında yabancı uyruklu bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra araç içindeki kişi ya da kişilerin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Hafif şekilde yaralanan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale acil sağlık ekiplerince yapılırken polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak delillerin kaybolmasına izin vermedi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri boş kovanlar üzerinde detaylı inceleme yaparken silahlı saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.