Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

6 saat önce

Maltepe'de bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce başka bir araca açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı, System.String[]

Maltepe'de bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce başka bir araca açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 FZ 8154 plakalı otomobile, başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerin silahlı saldırganların yakalaması için çalışmalar başlattı.

(İHA)

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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