Maltepe'de otomobile kurşun yağdırmıştı, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de otomobile kurşun yağdırmıştı, tutuklandı - Son Dakika

Maltepe'de otomobile kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

6 saat önce

Maltepe'de araca açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de otomobile kurşun yağdırmıştı, tutuklandı, System.String[]

Maltepe'de araca açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Maltepe'de cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde meydana gelen olayda, içerisinde 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki 34 FZ 8154 plakalı otomobile, başka bir araçtan silahla ateş açılmıştı. Olayda Orhan Kılıç ve Okan Türkel ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan Orhan Kılıç hayatını kaybederken, olaya ilişkin akraba oldukları öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


Şüpheliler, Oğuz A., Mehmet Şerif A., Yücel A. ve Olcay A. savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


4 şüpheliden 1'i tutuklandı


Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Oğuz A., "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise haftada bir gün imza atma ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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