Maltepe'de otomobili durdurup kurşun yağmuruna tuttular: 2 yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de otomobili durdurup kurşun yağmuruna tuttular: 2 yaralı

6 saat önce

Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler durdurdukları bir aracı kurşun yağmuruna tuttu.

Maltepe'de otomobili durdurup kurşun yağmuruna tuttular: 2 yaralı, System.String[]

Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler durdurdukları bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, polis saldırganların yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Aktürk ile Orhan Kılıç'ın içinde bulunduğu seyir halindeki 34 FZ 8154 plakalı otomobil, başka bir araçla gelen ve aralarında husumet bulunan kimliği belirsiz kişilerce durdurularak kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobile defalarca ateş eden saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırıda ağır yaralanan Orhan Kılıç, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Okan Aktürk ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Özel Harekat Polisleri ve Çevik Kuvvet ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı av tüfeğiyle gerçekleştiren saldırganların yakalanması için polisin çok yönlü çalışması sürüyor.

(İHA)

Orhan Kılıç, Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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