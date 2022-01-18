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Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi - Son Dakika

Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi

18.01.2022 10:02

Maltepe'de otomobilinde çıkan arızayı kontrol etmek için duran yaşlı adam, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek yoldan geçen otobüse çarptı.

Maltepe'de otomobilinde çıkan arızayı kontrol etmek için duran yaşlı adam, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek yoldan geçen otobüse çarptı. Otobüsün savurduğu yaşlı adam olay yerinde beyin kanaması geçirdi. Ayrıca hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan yaşlı adamın vücudunda kırıklar tespit edildi. Yaşlı adamın otobüse çarpıp yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ocak Perşembe günü Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesinde otomobili ile seyir halinde olan Mehmet Denkçi (60) otomobilinin arıza yapmasıyla yol kenarında durdu. Yol kenarında otomobilinin arızasını kontrol etmek için otomobilinin önüne eğilen Denkçi ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek arkasından geçen İETT otobüsüne çarptı. Seyir halindeki otobüse çarpan Denkçi savrularak yere düştü. Yere düşen Denkçi olay yerinde beyin kanaması geçirerek düştüğü yerde kaldı. Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Denkçi'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Denkçi'nin beyin kanaması geçirdiği ve dizinde kırıklar olduğu tespit edildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

OTOBÜS DURMADAN DEVAM ETTİ YOLCULAR UYARINCA DURDU

İddiaya göre, Mehmet Denkçi'nin yaralandığı kazaya karışan İETT otobüsünün şoförü, kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Otobüsün içerisinde bulunan yolcuların uyarması sonrası şoför durdu. Yolcuların yardım ettiği kazazede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, İETT YETKİLİLERİNDEN KİMSE BİZİ ARAMADI"

Kazada yaralanan kişinin oğlu Ersin Denkçi, "İETT yetkililerinden hiç kimse bizi aramadı. Kimse de sormadı. Sadece şoför arkadaş gözaltına alındığı günün akşamı karakolda birisi aradı ve de sadece babamın ifadesinde şikayetçi olmaması yönünde telkinlerde bulundu. Ben de bunu sormasının çok yanlış olduğunu, bunun şu anda konuşulmasının bile yanlış olduğunu kendisine belirttim. Şu anda Allah nasip ederse yarın ameliyat olacak. Ama yaş itibariyle de bacağındaki kırıktan dolayı doktorların demesi bir sene boyunca yürüyemeyebilir. Hatta sakat bile kalabilir diyorlar.

Düne kadar ben bekledim. Şikayetçi olmamak için belki hani gelirler, şoför arar. Yani durumu nasıl diye sorarlar diye. Ama kimse arayıp sormadığı için dün itibariyle babam da şikayetçi oldu. Avukat tuttuk. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hem şoför arkadaşa hem de sigorta şirketine dava açacağız." şeklinde konuştu.

"HASTANEYE KALDIRDIKLARINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Babasının olay sebebiyle beyin kanaması geçirdiğini belirten Denkçi, "Olay bu ayın 13'ünde oldu. Babamın arabasının arıza ışığı yanıyor. Yol kenarında durarak arabanın önüne eğiliyor. Arabanın altına bakıyor. Arabanın altına baktıktan sonra ayağa kalkıyor. İETT otobüsü hızlı bir şekilde geliyor. İETT'den kurtulmak için hamle yaparken dengesini kaybedebilir ve kaybediyor, trafik kazası meydana geliyor. Ambulans geliyor, babamı hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırdıklarında beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ayrıca ayağında, diz kapağında kırıklar mevcut. Yarın da kısmet olursa Allah nasip ederse ameliyat geçirecek" dedi.

(Aykut Zor - Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/ İHA)

Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi
Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi

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Maltepe, Mevla, Ocak, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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