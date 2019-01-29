Maltepe'de Otomobilleriyle Drift Yapan 2 Sürücü Gözaltına Alındı

MALTEPE'de otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 sürücü gözaltına alındı.

MALTEPE'de otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 sürücü gözaltına alındı. Sosyal medyada otomobilleriyle yan yana drift yaptıları anların görüntüleri yayınlanan iki sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler Muhammet B. ile Muhammet D. polis tarafından gözaltına alındı. Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nde işlemleri yapılan şüpheliler görüntülerin bir yıl önce çekildiğini, kullandıkları otomobilleri bu süre içinde sattıklarını söyledi. Gülsuyu Polis Merkezi'ne teslim edilen sürücüler hakkında trafiği tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı.

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