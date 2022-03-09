Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendi

09.03.2022 11:31

Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendiİSTANBUL Maltepe'de bulunan ve yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı ya da diğer adıyla Bakireler Anıtı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıkta denizin açıklarındaydı.

Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendi

İSTANBUL Maltepe'de bulunan ve yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı ya da diğer adıyla Bakireler Anıtı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıkta denizin açıklarındaydı. Tapınak, denizin doldurulması ile günümüzde İspark'a bağlı otopark alanı içerisinde kalıyor. Otopark alanı içerisinde kalan anıt tapınağı görenler şaşkına dönüyor. Otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı havadan görüntülendi.

Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan, yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı eski Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızların yüzerek ziyaret ettikleri bir yapıydı. Halk arasında Bakireler Tapınağı veya Bakireler Anıtı olarak bilinen yapı, 3 metre çapında, 6 direk üzerine oturtulmuş bir kubbeden oluşuyor. Bakireler Tapınağı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıktayken denizin doldurulması ile günümüzde İspark'a bağlı otopark alanında kaldı. Otopark alanında kalan tapınak görenleri şaşkına çeviriyor. Yapının bakımsızlığa terk edilmesi vatandaşlar tarafından tepki alırken, yapının çevresinde tapınak ile ilgili herhangi bir bilgi içeren tabela veya güvenlik önlemi olmaması da dikkat çekti. Öte yandan bakımsız kalan " Bakireler Tapınağı" havadan dron ile görüntülendi.

"Otoparklarda olduğu için tarihi yapı gözükmüyor"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Emine Sümer, "Ben çok eski Maltepeliyim, çocukluğum burada geçti. Burası daha önce denizken biz istasyonun oradan denize giriyorduk. Bu Bakireler Tapınağı'na biz yüzerek gelemiyorduk. O kadar bir dolgu yapıldı. Yapı çok eski, tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz burayı biliyoruz ama benim çocuğum bunun ne olduğunu bilmiyor. Otoparklarda olduğu için yapı gözükmüyor. Şaşkınız etrafı daha açık olsa arabalar olmasa bu yapıyı belirginleştirici bir şekilde etrafı düzenlense daha güzel olur." dedi.

Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendi
Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendi
Maltepe'de otopark alanında kalan Bakireler Tapınağı böyle görüntülendi

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Kaynak: İHA

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