Maltepe'de Oylar Yeniden Sayılacak
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Maltepe'de oylar yeniden sayılacak.
AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Maltepe
'de oylar yeniden sayılacak. İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. Beykoz
, Çekmeköy
, Fatih
, Çatalca
, Şile
, Bayrampaşa
, Gaziosmanpaşa
, Ümraniye
ve Ataşehir
ilçelerinin ardından Maltepe'de de yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur
CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu
ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi