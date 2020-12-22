Son dakika haberleri... Maltepe'de özel hastanede yangın (2) - Son Dakika

Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdealtepe Akgüvercin Sokağı'ndaki özel hastanenin bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odadaki kanepenin alev alması sonucu yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.