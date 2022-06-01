Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı

01.06.2022 11:20
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı

Maltepe'de kamyonet ile gelen yumurtaları iş yerine taşımak isteyen esnaf, kolileri yanlış kaldırınca yumurta yüklü palet devrildi.

Maltepe'de kamyonet ile gelen yumurtaları iş yerine taşımak isteyen esnaf, kolileri yanlış kaldırınca yumurta yüklü palet devrildi. Paletteki yaklaşık 8 bin yumurtanın yere düşerek kırılmasıyla yol yumurta ile kaplandı. Esnaftan izin alan bazı vatandaşlar, kırılmayan yumurtaları ziyan olmaması adına yerden topladı.

Olay, Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşti. Cadde üzerinde yumurta satışı yapan iş yerine kamyonet kasasında yumurta geldi. Palette bulunan yumurtalar iş yerine taşınmak için iş makinesine yüklenildiği sırada 1 palet yumurta kamyonetin kasasından yola düştü. Yola düşen yaklaşık 8 bin yumurtanın çoğu kırılarak ziyan oldu. Yumurtaların ziyan olmasına göz yummak istemeyen bazı vatandaşlar, iş yeri sahibinden izin aldıktan sonra sağlam yumurtaları seçerek topladı. İş kazasının ardından yollar kolilerce kırılmış yumurta ile kaplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kırılarak yola dağılan yumurtaları daha fazla dağılmasını önlemek için temizlik yaptı.

Mahalle sakini Neriman Küçük," Mahallemizin bir tane yumurtacısı vardı. Adamcağızın paleti devrildi. Bir sürü yumurta ziyan oldu. Zaten hayat pahalı, Allah yardımcısı olsun. Sanıyorum 7 bin yumurta ziyan oldu. İş yeri için büyük bir zarar. Mahalleli yardım etti. Fakat çoğu kırılmıştı zaten kırılmayanları da hayrına verdiyse bilemiyorum" dedi.

(Muharrem Çam - Halit Arslan - İHA)

Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı
Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı Yumurta içinde yumurta çıktı Yumurta içinde yumurta çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: Palet devrildi, binlerce yumurta yola düşüp kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement