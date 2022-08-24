Maltepe'de karavandan dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika
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Maltepe'de karavandan dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi

24.08.2022 12:04
Maltepe'de karavandan dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi

Maltepe'de park halindeki karavana girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayarı çalan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Maltepe'de park halindeki karavana girerek içeride bulunan dizüstü bilgisayarı çalan iki şahıs polis tarafından yakalandı. Cezaevine gönderilen şahısların "kasten yaralama", "parada sahtecilik", "açıktan hırsızlık" ve "otodan hırsızlık" gibi suçlardan toplamda 36 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Maltepe'de Cevizli Mahallesinde 17 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında 2 şüpheli şahıs, N.G. isimli vatandaşa ait olan park halindeki karavan aracın içine çeşitli aparatlar yardımıyla girdi. Şahıslar karavan içerisinde bulunan dizüstü bilgisayarı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili polisin çalışmalarında, eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan B.Ç., 19 Ağustos tarihinde ikamet adresinde yakalandı. O.G. isimli şüpheli şahıs ise aynı gün Cevizli Mahallesinde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı.

Şüpheli şahısların çaldıkları dizüstü bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca şüpheli şahısların " kasten yaralama", "parada sahtecilik", "açıktan hırsızlık" ve "otodan hırsızlık" gibi suçlarından toplamda 36 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, 20 ağustos tarihinde "otodan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şahısların hırsızlık yaptıkları karavan çevresinde bulundukları anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cevizli, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de karavandan dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de karavandan dizüstü bilgisayar çalan 2 şüpheli yakayı ele verdi - Son Dakika
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