Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Maltepe'de Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

22 dakika önce

Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Otobüsün arkasına takılarak yolculuk ettilerİSTANBUL - Maltepe'de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti.

Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Otobüsün arkasına takılarak yolculuk ettiler

İSTANBUL - Maltepe'de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan gençler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Maltepe Turgut Özal Bulvarı'nda patenli iki genç, yola seyreden bir halk otobüsünün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Patenli gençler bu davranışlarıyla hem kendi canlarını hiçe saydılar hem de trafiği tehlikeye attılar. Otobüsü ışıklarda durduğu sırada bırakan gençler, yeşil ışığın yanmasıyla beraber otobüse tekrar takılarak tehlikeli yolculuklarına devam ettiler. Gençlerin bu sorumsuz davranışı adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. O anlar, yolda ilerlemekte olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gençler otobüsün arkasına takılmış halde yolculuk ediyor, otobüs durduğunda bırakıp hareket ettiğinde tekrar otobüse takılıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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