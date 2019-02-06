Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü (1)

Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü (1)

22 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAMaltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü (1), System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

Görüntü Dökümü:

------------ 

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:17 Kaynak: DHA

DHA, Maltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul Kartal'da 6 Katlı Bina Çöktü! 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı Kartal'da Çöken 6 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]