Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHAMaltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA



Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

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