Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü
10 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHAMaltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.
Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA
Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:26 Kaynak: DHA
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