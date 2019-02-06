Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü
1 saat önce
Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.
Maltepe
'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:45 Kaynak: DHA
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