Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü

Maltepe'de Patlama Sonrası 6 Katlı Çöktü

1 saat önce

Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:45 Kaynak: DHA

İtfaiye, Polis, Maltepe, Güncel
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