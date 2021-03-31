Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara - Son Dakika

Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara

31.03.2021 10:54
Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara, System.String[]

MALTEPE'de lokanta ruhsatı olduğu halde payvona çevrilen iş yerine yine baskın yapıldı.

MALTEPE'de lokanta ruhsatı olduğu halde payvona çevrilen iş yerine yine baskın yapıldı. Bu kez 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürerken polisler, ihbar üzerine daha önce baskın yapılan bir işletmeye geldi. Ekipler, 10 gün önce  lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı için cezai işlem uyguladıkları işyerinde yine aynı manzara ile karşılaştı. İçeride yine birçok kişinin müzik eşliğinde oturduğu görüldü. Ayrıca işletmenin tekrar yakalanmamak için pencerelerin perdelerle kapatıldığı tespit edildi. İçeride bulunan 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi İş yeri sahibi ve 10 kadın işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara
Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara
Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara
Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara
Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara
Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara - Son Dakika


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