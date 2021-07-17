Penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor - Son Dakika

Penceresine gelen martıyı ağzıyla besliyor

İSTANBUL - Maltepe'de camına koyduğu yiyeceklere gelen martıya 'Nefes' ismini koyan Ali Teksoy, martısını ağzıyla besliyor. Bir yılı aşkın süredir her gün cama konan Martı Nefes ile Ali Teksoy arasındaki dostluk, Teksoy'un oturduğu evden taşınmasıyla son bulacak.

Maltepe'de yaşayan martı 'Nefes' ve Ali Teksoy'un dostluk hikayesi, Teksoy'un penceresinin önüne kuşların yemesi için koyduğu yiyeceklerle başladı. Ali Teksoy pandemi sürecinde camına gelen martıyla bir yılı aşkın süredir birlikte yemek yiyor, beraber yaşıyor. Nefes'i kızı gibi gören Teksoy, martısını pencere önündeki mermere koyduğu yiyeceklerle, eliyle ve hatta ağzıyla besliyor. Görenlerin yüreklerini ısıtan dostluk hikayesi Ali Teksoy'un yakın zamanda evinden taşınmasıyla son bulacak.

"Nefes'e yiyecekleri ağzımla vermeye başladım"

Nefes'i ağzıyla besleyen Ali Teksoy, "Pandemi döneminde evdeyken can sıkıntısından buraya ilk önce güvercinlere yem koyarak başladım. Daha sonra serçelerin, saksağanların, kargaların geldiğini görünce ekmek koymaya başladım. Sonra martıların da gelmeye başladığını görünce balık alıp balık başladım. Balığın kafasını daha sonra balığın kendisini, baktım yaklaşıyor hayvan sürekli. Sonra piliç, ciğer, yürek en sevdiği yiyecekler bunlar. Bunları çok sevdiğini fark ettim. Gemilerde simit verirler elden alırlar ya ben de bir deneyeyim dedim bakayım alacak mı diye. Bir tane balığı elimde uzattım. İlk önce tedirgin davrandı. Fakat daha sonra aldı. Daha sonra tekrar denedim sonra elimden almaya başladı. Sonra diğer yiyecekleri ağzımla vermeye başladım." diye konuştu.

"Nefes'e, 'yakında ayrılacağız' dedim. Ertesi sabah yavrularını benimle tanıştırmaya getirdi"

'Nefes' ile olan dostluğunu anlatmaya devam eden Teksoy, "Bu bina eski bir bina. Kentsel dönüşümden çok yakında yıkılacak. Ben de bayram sonrasında kısmet olursa burayı boşaltacağım. Bir gün Nefes'i elimle, ağzımla beslerken Nefes'e bunu söyledim. Kızım yakında ayrılacağız dedim. Onunla konuştum. Hayvan garip bir şekilde dikildi burada ve beni dinledi. Sanki hissetti, anladı söylediklerimi. Duygusal bir konuşma oldu. Sonra ertesi sabah camın önünde yavruların sesleriyle ne oluyor dedim. Geldim buraya bir baktım ki inanamadım Nefes burada. Nefes'in eşi ve 3 tane yavrusu ilk defa yakınımda. Daha önce hep karşı çatının üstünde uzaktan görürdüm. İlk defa bu pencerenin dibine geldiler. Nefes yavrularını benimle tanıştırmaya getirdi. İnanılmaz bir sahneydi" dedi.