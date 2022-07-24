Maltepe'de piknik alanlarında yangın denetimleri - Son Dakika
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Maltepe'de piknik alanlarında yangın denetimleri

24.07.2022 16:54
Maltepe'de piknik alanlarında yangın denetimleri

Maltepe'deki sahil ve piknik alanlarında yangınlara karşı denetim gerçekleştirildi.

Maltepe'deki sahil ve piknik alanlarında yangınlara karşı denetim gerçekleştirildi.

Maltepe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, devriye ekipler amirliği, mobil park ekipleri ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Başıbüyük Ormanı, piknik alanları ile sahil şeridinde denetim yapıldı.

Ekipler denetimler sırasında mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirerek, bu alanlarda mangal yakmamaları, kırık cam parçalarını yere atmamaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri, vatandaşlara ormanlık alanların yangınlara karşı korunması için alınması gereken tedbirler ve diğer uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı.

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Maltepe'de polis ekiplerinden sahil ve ormanlık alanda mangal denetimi Maltepe'de polis ekiplerinden sahil ve ormanlık alanda mangal denetimi İSTANBUL-MALTEPE'DE PİKNİKÇİLERE DENETİM İSTANBUL-MALTEPE'DE PİKNİKÇİLERE DENETİM
Kaynak: AA

Hisarcık, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de piknik alanlarında yangın denetimleri - Son Dakika

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