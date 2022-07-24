Polis ekipleri, vatandaşlara ormanlık alanların yangınlara karşı korunması için alınması gereken tedbirler ve diğer uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de piknik alanlarında yangın denetimleri - Son Dakika

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