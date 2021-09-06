Maltepe'de polis ekipleri liseler önünde denetim yaptı - Son Dakika

OKULLARIN açıldığı ilk gün Maltepe'de polis ekipleri okulların etrafında denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda aramalar ve araçlarda bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde aranması bulunan bir kişi polis merkezine götürüldü.

Milyonlarca öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçede bulunan liselerin etrafında denetim yaptı. Çıkış saati gelen öğrencilerin güvenli bir şekilde okuldan ayrılmaları sağlandı. Okulun çevresinden geçen ve öğrencilerini bekleyen araçlar ile motosikletler tek tek durdurularak arandı. Araçlarda bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Bir lisenin önünden geçerken durdurulan otomobilde bulunan bir kişinin aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine polis merkezine götürüldü.