Maltepe'de polise ateş açıldı: 10 gözaltı - Son Dakika

Maltepe'de polise ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı.
Maltepe'de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı olayla ilgili 10 şüpheli, gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çakarak polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerine takviye olarak polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çalışması sonucu silahlı 10 kişiyi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayla ilgili ölen yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
(Aykut Zor/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:12
Kaynak: İHA
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