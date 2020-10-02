Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de 2 ay önce silahlı grubun bulunduğu ihbarının yapıldığı kafeye baskın düzenleyen polise bir kişi ateş ederek kaçmıştı.

Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de 2 ay önce silahlı grubun bulunduğu ihbarının yapıldığı kafeye baskın düzenleyen polise bir kişi ateş ederek kaçmıştı. Kafede bulunan 9 kişi ise gözaltına alınmış şüphelilerin üzerinde bulunan 3 silah ele geçirilmişti. Polise saldırıp kaçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 ay önce Maltepe Küçükyalı'da bulunan kafede meydana geldi. Silahlı kişilerin olduğu ihbarını alan sivil polis ekipleri kafeye baskın düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden bir kişi ise polise silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri kafede bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı. Polislerin yaptığı üst aramalarında 3 silah ele geçirildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganın kimliğini belirledi. Çok sayıda suç kaydı bulunan Murat D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin Aydınevler Mahallesi'ndeki oto tamircisinde bulunduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi yakaladı. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, polislere ateş eden şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat D.'nin cadde üzerinde koştuğu, peşinden gelen iki sivil polise ateş ettiği ve polislerin şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.

Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı, Maltepe, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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