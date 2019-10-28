Son Dakika Haberleri: Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

11 dakika önce

Maltepe'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi.

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı, System.String[]

Maltepe'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Girne Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Ufukcan R. (26) ve aracın içerisinde yapılan aramada, 11 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 47,29 gram olan skunk, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Konuyla ilgili adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Maltepe, Girne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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