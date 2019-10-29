Son Dakika Haberleri: Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

54 dakika önce

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktıİSTANBUL - Maltepe'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi.

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Girne Mahallesinde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Ufukcan R.ve aracın içerisinde yapılan aramada, 11 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 47,29 gram olan skunk, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Konu ile ilgili adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okulda tepki çeken görüntü: Öğrenciler "besmele", "peygamber" yazan kağıtların üzerine bastırıldı
"Yere tükürme" dedi, ölümüne dayak yedi! Araya giren kadına da yumruk attılar Bakırköy'de öğrenciler arasında 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 02:27:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]