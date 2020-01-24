Maltepe'de polisin durdurduğu şahsın evinden ve işyerinden cephanelik çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de polisin durdurduğu şahsın evinden ve işyerinden cephanelik çıktı - Son Dakika

Maltepe'de polisin durdurduğu şahsın evinden ve işyerinden cephanelik çıktı

6 saat önce

Maltepe'de polisin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıkması polisi harekete geçirdi.

Maltepe'de polisin durdurduğu şahsın evinden ve işyerinden cephanelik çıktı, System.String[]

Maltepe'de polisin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıkması polisi harekete geçirdi. DHKP-C terör örgütü üyeliğinden suç kaydı olduğu tespit edilen şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi.


Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde 21 Ocak Salı günü, durumundan şüphelenilen bir şahsı durduran polis, şahsın yanında 9.19 çapında tabanca ve tabancada şarjöre basılı halde 9 adet fişek taşıdığını tespit etti.


Adının Veli A. olduğu belirlenen şahsın yapılan suç kaydı yoklamasında, DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmaktan ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında kaydı olduğu belirlendi.


Şahısın elektronik tamircisi olan işyerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet el yapımı tabanca namlusu ele geçirildi.


Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız şarjörlü av tüfeği ele geçirildi.


Şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de polisin durdurduğu şahsın evinden ve işyerinden cephanelik çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]