Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi - Son Dakika
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Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi

17.06.2022 11:32
Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi

Tüm ülkede olduğu gibi Maltepe'deki bir okulda da minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Tüm ülkede olduğu gibi Maltepe'deki bir okulda da minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okulda bulunan 3 şehit çocuğu ise karnelerini Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu'nun elinden aldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve son ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Maltepe'de bulunan bir okulda da 3 şehit çocuğu unutulmadı. Şehit çocuğu olan öğrenciler için atılan anlamlı bir adımda 2015 yılında Iğdır'da Dilucu sınır kapısına giderken bombalı saldırı sonucu serviste 13 arkadaşı ile birlikte şehit olan polis memuru Yaşar Doğançay'ın çocukları, Ömer Hilmi Doğançay ve Ahmet Faruk Dogançay ile 2012 yılında Bingöl Muş karayolunda sivil araçlara roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Er İdris Karakaşoglu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu'na karneleri Maltepe ilçe emniyet müdürü Ali Kesikoğlu ve polis ekipleri verdi. Ardından ekipler, şehit çocuklara hediye takdiminde bulundu.

"Karnemi aldım çok mutluyum"

Karnesini polis ekiplerinin elinden alan şehit Er İdris Karakaşoglu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu, "Karnemi aldım çok mutluyum. 5. sınıf oluyorum. Karnem güzel geldi. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Tatilde arkadaşlarımla gezeceğim" dedi.

"Karne gününde şehit çocuklarımızı yalnız bırakmadık"

Okul yetkililerinden Kemal Tekden ise "Bugün karne günü, içlerinde şehit çocuklarımız var. Onları da karne günün de yalnız bırakmadık. Bu konuda Maltepe İlçe Emniyet Müdürü, yetkililer ve polis ekipleri eşliğinde okulumuzu ziyaret etti. Çok duygulu ve güzel bir an hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi
Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi
Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi
Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi
Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi

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Kaynak: İHA

Maltepe, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi - Son Dakika

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