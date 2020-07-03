Maltepe'de polisten minibüs denetimi...1 minibüs şoförüne ceza kesildi - Son Dakika

Maltepe'de polisten minibüs denetimi...1 minibüs şoförüne ceza kesildi

Maltepe'de polisten minibüs denetimi...1 minibüs şoförüne ceza kesildi Maltepe'de polis ekipleri trafikteki toplu taşımaları denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti.

Maltepe'de polisten minibüs denetimi...1 minibüs şoförüne ceza kesildi

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İSTANBUL - Maltepe'de polis ekipleri trafikteki toplu taşımaları denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. 1 fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne para cezası kesilirken, minibüs sürücüsü, "Böyle uygulamalar olması güzel bir şey. Ceza yedik yapacak bir şey yok" dedi.

Maltepe'de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Denetleme sırasında olması gerekenden 1 fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsü polis tarafından durduruldu. Minibüs sürücüsüne polis tarafından para cezası kesildi.Minibüs sürücüsü de kendisine ceza yazan polisten hem özür diledi hem teşekkür etti.

Ceza yiyen minibüs sürücüsü, "Böyle uygulamalar olması güzel bir şey. Ceza yedik yapacak bir şey yok. Bir daha olmayacak" dedi.

Ayrıca denetimlere takılan iki motosiklet sürücüsünün de hem kasksız hem ehliyetsiz olduğu görüldü. Motosiklet sürücülerine polis tarafından para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin motosikletleri çekiciye alınarak götürüldü.

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de polisten minibüs denetimi...1 minibüs şoförüne ceza kesildi - Son Dakika
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