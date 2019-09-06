Son Dakika Haberleri: Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı
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Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

51 dakika önce

Maltepe' de pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı.

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı, System.String[]

Maltepe' de pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı.


Maltepe Fındıklı'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan E.U isimli şahıs, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Şahısla birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinde alacak verecek yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. - İSTANBUL

Fındıklı, Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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