Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı
1 saat önce
Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandıİSTANBUL - Maltepe' de husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldıran ve üç kişiyi yaralayan zanlı polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı
İSTANBUL - Maltepe' de husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldıran ve üç kişiyi yaralayan zanlı polis tarafından yakalandı.
Maltepe Fındıklı'da bugün pompalı tüfekle üç kişiyi yaralayan E.U isimli zanlı Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Şahısla birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinde alacak verecek yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı