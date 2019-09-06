Son Dakika Haberleri: Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı
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Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

1 saat önce

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandıİSTANBUL - Maltepe' de husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldıran ve üç kişiyi yaralayan zanlı polis tarafından yakalandı.

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

İSTANBUL - Maltepe' de husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldıran ve üç kişiyi yaralayan zanlı polis tarafından yakalandı.

Maltepe Fındıklı'da bugün pompalı tüfekle üç kişiyi yaralayan E.U isimli zanlı Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Şahısla birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinde alacak verecek yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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