Son Dakika Haberleri: Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)
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Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)

1 saat önce

Maltepe'de bir kişi, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.

Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1), System.String[]

Maltepe'de bir kişi, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı. O sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- Polis ekipleri
-Kovanın görüntüsü
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:13 Kaynak: DHA
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